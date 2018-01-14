Кирилл Капризов: "Игроки дивизиона Тарасова изначально договаривались о победе в Матче звезд КХЛ"

Форвард сборной дивизиона Тарасова и ЦСКА Кирилл Капризов подчеркнул, что команда, выигравшая в финале Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), первоначально договаривались о том, чтобы победить в этом турнире.

Сборная дивизиона Тарасова под руководством главного тренера армейцев Игоря Никитина и телеведущей Софьи Гудим выиграла в решающем матче у команды дивизиона Чернышева со счетом 5:4 на льду "Барыс-Арены" в Астане.

– Мы выходили играть только на победу – у нас была такая договоренность. Слава богу, что выиграли, – приводит ТАСС слова Капризова. – Нужно было отвлечься здесь от игровых будней: мы пообщались со всеми парнями, увиделись. Здорово так собираться.