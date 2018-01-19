Кирилл Капризов: "Хотелось всплакнуть, когда стадион в Уфе стоя аплодировал"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после поражения от "Салавата Юлаева" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью "Бизнес Online" подвел итоги встречи и рассказал о том, хочется ли ему вернуться в Уфу. Напомним, что ранее 20-летний форвард выстпуал за "Салават".

– За сорок минут никто из вашей тройки не нанес ни одного броска по воротам…

– Как не нанесли, если у Шумакова два раза выход один в ноль был? От Кареева в штангу попало.

– В статистике было написано, что ни одного...

– Посмотрите момент еще раз, увидите.

– Тяжело было играть почти на своей родине против друзей?

– Понятно, что переживал. Спасибо большое болельщикам. Весь стадион хлопал, мне было очень приятно. Долго думал, что и как будет.

– Не хочется обратно вернуться в "Салават"?

– Это провокационный вопрос.

– Не хотелось всплакнуть, когда весь стадион на ноги встал и аплодировал вам?

– Было-было такое чувство, мог всплакнуть.

– Что ощущаете, когда год поиграли за клуб, едете по кругу, а вас так приветствуют?

– Представляешь, ты проедешь, и тебе весь стадион будет аплодировать…

– Не представляю...

– Вот я тоже не представлял, первый раз такое было. Спасибо большое болельщикам. Я рад был сюда вернуться, поиграть на арене и просто в городе побыть.

– Два матча на выезде – два поражения. Нет ли недонастроя на матч, потому что в турнирной таблице для вас уже все ясно?

– Нет. Я же знаю, как Уфа играет дома, как играет "Нефтехимик". Надо настраиваться на каждую игру.

– "Салават" при Вестерлунде сильно изменился?

– Все также, играет в атакующий хоккей. Мне кажется, в Уфе невозможно играть в оборонительный хоккей. Здесь всегда больше ставят на нападение. Пацаны остались те же, все играли в атакующий хоккей.