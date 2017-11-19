Кирилл Капризов: "Хочется отметить характер ЦСКА"

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов отметил характер команды в матче КХЛ против "Нефтехимика" (3:2 Б). Хоккеист также признал, что игрокам стоит внимательнее относиться к удалениям во время игры.

- Мы всегда верим в себя и команду, - цитирует ТАСС Капризова. - Старались исправить ошибки, которые допустили в первом периоде, выравнять ситуацию. Недосмотрели в ситуациях с удалениями из-за нарушения численного состава, надо аккуратнее действовать в таких моментах в следующий раз. Не думали о том, что "Нефтехимик" подсел, играли в свой хоккей - нужно было догонять и выигрывать матч. Хотелось закончить матч раньше и не доводить до овертайма - не повезло. Прежде всего, отметил бы характер нашей команды

Сегодня ЦСКА, проигрывая "Нефтехимику" в первом периоде 0:2, сравнял счет, после чего победил по буллитам.