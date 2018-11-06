Кирилл Капризов: "Григоренко сказал, я - неплохой игрок? Он тоже вроде ничего"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов оценил игру форварда армейцев Михаила Григоренко. Он отметил, что с ним приятно играть.

– Вы действительно лучший снайпер сборной прошлого сезона?

– Все-таки правда, да? Ха-ха. Оказалось-то как. Но с таких передач можно и больше забивать. Если серьезно, то приятно быть лучшим снайпером. Надо стремиться дальше забивать.

– Призы Дацюка и Гусева себе оставите (обо хоккеиста отсутствовали на церемонии, и на них награды получил Капризов – прим. "СЭ")?

– Да отправлю им с игроками СКА, их тут много. Или на армейском дерби отдам, оно же скоро.

– Григоренко сказал, что вы неплохой игрок. Как оцените Михаила?

– Ха-ха. Ну, он тоже вроде ничего. Если серьезно, то, конечно, это хороший игрок, с ним приятно играть. Мы много времени вместе и вне хоккея проводим.

– Дацюка вам не хватает в сборной?

– Видел, что он обрадовался, что его не позвали. Паша есть Паша. Паша в полном порядке.(Игорь Еронко)

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