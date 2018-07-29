Кирилл Капризов: "Головину я хотел бы пожелать удачи в "Монако"

Олимпийский чемпион 2018 года, нападающий ЦСКА Кирилл Капризов пожелал удачи футбольному нападающему Александру Головину, который сменил армейский клуб на "Монако". Французский клуб заплатил за форварда 30 миллионов евро, что сделало его самым дорогим российским футболистом в истории.

– Саше Головину я хотел бы пожелать удачи в "Монако", сделаю это лично, напишу СМС. Уже поздравил его с переходом. Успехов, развиваться. У него все впереди, и надеюсь, что все получится, – сказал Капризов в эфире телеканала "Россия 24".



