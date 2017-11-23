Кирилл Капризов: "Головин из соседней деревни. Но по приглашению на футбол только раз ходил"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов в интервью "СЭ" подчеркнул, что знаком с полузащитником одноименного футбольного клуба Александром Головиным. По словам форварда, они жили в соседних деревнях.

– Вы же дружите с Александром Головиным из ЦСКА, – вопрос Капризову.

– С ним больше мой брат общается, а мы тут виделись однажды, поговорили. Головин из соседней деревни. Раньше всегда смотрели, что он вытворяет на поле. Лучшим был. Я вот что заметил. Раньше в Кузедеево на дне молодежи постоянно какие-то спортивные мероприятия были. У нас довольно спортивное местечко. Все время футбол, хоккей. У нас даже свой морж был.

– Головин вам дает билеты на ЦСКА?

– Мы по приглашениям только один раз с отцом ходили. Обычно я сам покупаю билет. Просить кого-то… По себе знаю, что это не очень удобно. Вместо того, чтобы думать об игре, начинаешь билетами заниматься. Я же могу ходить.

– И как футбол?

– Был на игре с "Зенитом", но такой матч нельзя пропускать. Еще на паре встреч был. Футбол, конечно, у нас не самый сильный. Я уж лучше дома какой-то европейский чемпионат посмотрю. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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