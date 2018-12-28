Кирилл Капризов: "Где-то мне везет. Сезон в целом идет не так уж хорошо"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (4:2) отметил заслугу партнеров в двух своих заброшенных шайбах. Форвард в последних трех матчах забросил четыре шайбы.

- Не расстроился, что не удалось сделать хет-трик, главное - команда выиграла, - цитирует ТАСС Капризова. - Владислав Подъяпольский - хороший вратарь, но сегодня партнеры мне отдавали отличные передачи, поэтому получилось забить. С любой сильной командой у нас удачные матчи при хорошей атмосфере на трибунах - приятно играть.

Где-то мне везет. Сезон в целом идет не так уж хорошо, сейчас буду стараться добавлять.