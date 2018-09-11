Кирилл Капризов: "ЦСКА мешали полные трибуны? Нет, всем это только в удовольствие"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о поражении своей команды в матче с ярославским "Локомотивом" (1:3).

- Два периода у нас игра не ладилась, - отметил Капризов. В третьем более-менее оживились. Можно было забить и второй гол. Тогда были бы шансы.

- Чем объясните провал во втором периоде?

- Мы допускали ошибки, пропустили голы. Сами же ничего не забили.

- Сегодня при полных трибунах не было активной поддержки. Это смотрелось странно?

- Спасибо болельщикам за то, что пришли. Каждой команде всегда хочется, чтобы на матчи приходило как можно больше зрителей.

- Через сколько матчей эта арена станет для вас по-настоящему домашней?

- Она уже домашняя. Мы сюда давно уже заехали, все привычно. Со временем еще лучше будет.

- Может, такое стечение публики было непривычным?

- У нас полкоманды в сборной играет, на чемпионатах мира выступали ребята. Всем только в удовольствие выходить при полных трибунах. (Михаил ЗИСЛИС)