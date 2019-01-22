Кирилл Капризов: "ЦСКА досрочно называют чемпионом? Не обращаем внимания"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подчеркнул, что не испытывает проблем с плотным графиком КХЛ в связи с Матчем звезд. Форвард принял участие в выставочной игре 20 января, 22 января армейцы проведут матч регулярного чемпионата против "Локомотива".

– Да ничего страшного в этом нет. Нормально все, - цитируют "Известия" Капризова. - Все в равных условиях, поэтому никто не жалуется на график.

– Для вас эти матчи – развлечение?

– Спокойно относимся к таким играм. Главное – получить удовольствие и развлечь болельщиков.

– В чем секрет тотального превосходства ЦСКА над большинством соперников в этом сезоне?

– Даже не знаю, как ответить... Мы стараемся играть на максимуме, показывать свой лучший хоккей. Состав у нас сильный, игроки выполняют задание тренеров и хорошо понимают, что надо делать на льду. Все это в совокупности дает результат.

– Команду не сбивает то, что многие уже досрочно называют ее обладателем Кубка Гагарина?

– Нет, мы на это не обращаем внимания.