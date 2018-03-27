Кирилл Капризов: "А чего завидовать Толванену?"

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от полуфинальной серии в Западной конференции с "Йокеритом" (4-2). В финале конференции ЦСКА встретится со СКА.
– Неважно, как забил. Главное – выиграли.
– Давила на вас 17-матчевая безголевая серия?
– Старался об этом не думать. Команда побеждает, остальное – без разницы.
– Как чувствовали себя после пяти овертаймов?
– Тяжело было играть, хотели быстрее забить. Рекорд поставили, но об этом не думали. Моментов было много, но их вратарь сыграл хорошо.
– Завидуете Толванену?
– А чего завидовать? У каждого своя карьера.
– Что думаете о СКА?
– Пока не думали. Главное – играть. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Капризов - о завершении безголевой серии и финале со СКА pic.twitter.com/cMLlMrKsCt– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 27 марта 2018 г.
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