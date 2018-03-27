Кирилл Капризов: "А чего завидовать Толванену?"

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от полуфинальной серии в Западной конференции с "Йокеритом" (4-2). В финале конференции ЦСКА встретится со СКА.

– Неважно, как забил. Главное – выиграли.

– Давила на вас 17-матчевая безголевая серия?

– Старался об этом не думать. Команда побеждает, остальное – без разницы.

– Как чувствовали себя после пяти овертаймов?

– Тяжело было играть, хотели быстрее забить. Рекорд поставили, но об этом не думали. Моментов было много, но их вратарь сыграл хорошо.

– Завидуете Толванену?

– А чего завидовать? У каждого своя карьера.

– Что думаете о СКА?

– Пока не думали. Главное – играть. (Евгений БЕЛОУСОВ)