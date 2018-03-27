13:35 | Хоккей — КХЛ

Кирилл Капризов: "А чего завидовать Толванену?"


Форвард ЦСКА  Кирилл Капризов поделился впечатлениями от полуфинальной серии в Западной конференции с "Йокеритом" (4-2). В финале конференции ЦСКА встретится со СКА.

– Неважно, как забил. Главное – выиграли.

– Давила на вас 17-матчевая безголевая серия?

– Старался об этом не думать. Команда побеждает, остальное – без разницы.

– Как чувствовали себя после пяти овертаймов?

– Тяжело было играть, хотели быстрее забить. Рекорд поставили, но об этом не думали. Моментов было много, но их вратарь сыграл хорошо.

– Завидуете Толванену?

– А чего завидовать? У каждого своя карьера.

– Что думаете о СКА?

– Пока не думали. Главное – играть. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Опрос

Как закончится финал Запада между СКА и ЦСКА в Кубке Гагарина-2018?
голосовать
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2018. Финалы конференций. СКА vs ЦСКА
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!