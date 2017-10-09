Кирилл Капиризов: "3 очка за 11 минут? Мне просто повезло"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после победы над "Локомотивом" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что ему повезло набрать три очка за одиннадцать минут. По словам форварда, все для него сделали партнеры.

- Вы набрали три очка за одиннадцать минут. Получается, вам достаточно и небольшого количества игрового времени?

- Я всего одиннадцать минут сыграл? Мне просто повезло. Партнеры все сделали.

- Сколько в идеале хотелось бы проводить времени на площадке?

- Чем больше, тем лучше. Каждый игрок этого хочет.

- Чувствуется, что ЦСКА прибавляет по ходу сезона?

- Мы стараемся добавлять от матча к матчу, потому что некоторые игры удавалось выигрывать только в овертайме, а в некоторых перевес был всего в одну шайбу.

- Говорят, что вас готовят к Олимпиаде. Удивляет, когда оставляют в запасе в матче с "Северсталью"? Или вам это помогает отдыхать и восстанавливаться?

- В матче с "Северсталью" была причина, по которой я остался в запасе. Ничего страшного. Если не играю - стараюсь просто тренироваться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)