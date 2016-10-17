17:22 | ХОККЕЙ — КХЛ

Кирилл Кабанов покинул "Нефтехимик"

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Нападающий Кирилл Кабанов расторг контракт с "Нефтехимиком" по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба клуба. Форвард присоединился к команде перед началом этого сезона. Он успел провести всего пять матчей, в которых не набрал ни одного очка.

24-летний Кабанов является воспитанником "Спартака". Он четыре года выступал в юниорской лиге Квебека, а затем еще два года – в фарм-клубе "Айлендерс". В прошлом сезоне он провел восемь матчей за "Салават Юлаев".

Добавим, что в 2010 году он стал чемпионом лиги Квебека в составе "Монктон Уайлдкэтс". В 2012 году он стал обладателем Мемориального кубка как победитель Канадской хоккейной лиги. Он также является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2009 года.

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