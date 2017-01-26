Кирилл Готовец: "Минское "Динамо" ожидало, что "Югра" будет стараться играть в вязкий хоккей"

Защитник минского "Динамо" Кирилл Готовец после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (4:1) отметил, что хозяева предполагали вязкий хоккей в исполнении соперника. По словам игрока, минчанам удалось провести матч более дисциплинировано по сравнению с предыдущими встречами.

– Провели хорошую игру, придерживались плана, который перед матчем поставил тренерский штаб, - приводит пресс-служба минского клуба слова Готовца. - В третьем периоде получили желаемый результат. Мы знали, что игра не будет легкой. На нас каждый соперник сейчас настраивается с определенной мотивацией. Ожидали, что "Югра" будет стараться играть в вязкий хоккей. Сыграли более дисциплинированно, чем в предыдущих матчах. Но, как говорится, нет предела совершенству.