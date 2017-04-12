Кирилл Фастовский: "Зубов в статусе "и.о" – до конца апреля"

В понедельник "Сибирь" назначила нового главного тренера. В статусе "исполняющего обязанности" был утвержден Павел Зубов, до этого занимавший в команде должность тренера по защитникам. Генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский рассказал о причинах назначения этого специалиста, а также подвел итоги сезона.

– Мы вели переговоры с несколькими кандидатами, и по разным причинам они отпали, – начал Фастовский. – Поэтому остановились на Павле Зубове, который работает в клубе уже несколько лет. Менять общее направление развития, считаю, не стоит. Пока у него статус исполняющего обязанности, так как все контракты заключаются после 1 мая. И до конца апреля он будет в этом статусе.

– Почему не удалось подписать Николая Заварухина, тренера, уже работавшего в системе "Сибири"?

– Его не отпустил клуб, в котором он работает в настоящий момент.

– Как вам первая реакция общественности на решение о новом наставнике?

– Почему-то некоторые СМИ стали утверждать, что у него были конфликты с игроками. Ответственно заявляю, что у Павла Владимировича не было никаких проблем с хоккеистами! Он работал тренером по защитникам и справлялся со своими обязанностями безоговорочно. Различные рабочие вопросы возникают время от времени, но у Зубова их было меньше всего. Иногда, конечно, возникают напряженные рабочие моменты. Бывает трудно, нервно. И это огромная заслуга Зубова. (Марат САФИН)

Полностью интервью Фастовского