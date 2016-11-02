Кирилл Фастовский: "Винить Артюхина во всех бедах "Сибири" не нужно"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский считает, что винить в неудачах команды капитана Евгения Артюхина не стоит. В текущем сезоне новосибирский коллектив выиграл 11 матчей из 27, а 33-летний хоккеист набрал 5 (2+3) очков в 26 играх.

- Причина неудач "Сибири" лежит не в плоскости игры Артюхина, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского. - Основные проблемы в другой области. Конечно, по игре к нему есть вопросы, но и ко многим другим игрокам вопросов не меньше. Так что винить Артюхина во всех бедах точно не нужно. В прошлом году мы очень хотели взять его, но не получилось. И именно так я сказал на встрече с болельщиками. Но мне абсолютно непонятно, как можно связать в одну цепочку Артюхина и Копейкина.