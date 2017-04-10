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Кирилл Фастовский: "Уход Миловзорова - это просто бизнес"

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Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский сообщил, что в уходе из команды форварда Егора Миловзорова нет личных причин. 29-летний игрок начинал сезон в "Нефтехимике", а в декабре перебрался в "Сибирь". За новосибирский коллектив он провел 18 игр и набрал 11 (3+8) очков.

- По поводу ухода Миловзорова: ничего личного, это просто бизнес, - приводит пресс-служба клуба слова Фастовского. - Степан Санников никуда не уходит, он остается в "Сибири" как минимум до завершения контракта.

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