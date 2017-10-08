Кирилл Фастовский: "Сибири" не хватило силенок в матче против "Салавата"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (0:3) в интервью "СЭ" отметил, что его команда пребывает не в лучших физических кондициях. Фастовский также добавил, что сибиряки показали хорошую игру в выездной серии.

- Два разных матча у "Сибири" - против СКА и "Салавата Юлаева". Если в Санкт-Петербурге проиграть незазорно, то в Уфе игра была за шесть очков.

- Это никак не связано с какими-то высокими материями. Все очень просто. Конечно, мы настраивались на прошлую игру. А тут уже все сошлось: и усталость, и четвертый матч на выезде. Тяжелова-то через день играть. Причем у нас и игры были все от ножа. Просто силенок не хватило. Не хватило эмоций, не смогли достать их. Команда у нас молодая. Очень неприятно, да. К тому же Бергстрем у нас приболел, из-за этого наше первое звено не очень сыграло.

- По выезду в целом, что можете сказать?

- У нас мнения разделились в прогнозах на эту поездку. Кто-то говорил, что мы вообще не привезем очков, кто-то говорил, что дай Бог три зацепим. Мы везем два, и хотелось бы больше. Но мы видели, какие игры нас ждут, и против кого, нужно оставаться все-таки реалистами. Но это абсолютно не означает, что мы сдаемся или снижаем требования. Просто реально смотрим на все происходящее. При том, что показали неплохую игру в поездке. Довольны, как команда проходит становление. (Вадим АМИНОВ)