Кирилл Фастовский: "Сибирь" рассчитывает пройти сезон в КХЛ без дефицита бюджета"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский подчеркнул, что задолженности клуба в предыдущие годы были связаны с недостатком спонсорских средств. Он также добавил, что в следующем сезоне клуб ставит перед собой задачу выйти в плей-офф КХЛ.

– Надеюсь, что задолженностей больше не будет, – приводят "Известия" слова Фастовского. – Для этого уже сделаны определенные серьезные шаги. Например, появились дополнительные спонсоры. Отмечу, что в предыдущие сезоны именно недостаточный приток спонсорских средств и был причиной появления этих задолженностей.

Бюджет клуба не изменится. Просто в прошлые сезоны мы работали в условиях постоянного дефицита бюджета – немного не добирали по доходной части. Сейчас мы эту проблему решаем. Рассчитываем пройти сезон в КХЛ без дефицита. Наша арена заполняется на каждом матче, и проблемы никак не были связаны с интересом болельщиков к команде. Повторюсь, было недостаточно спонсоров, и теперь мы эту проблему практически решили.

Задача на следующий сезон простая: выход в плей-офф. Не будем распыляться, что-то придумывать. Потому что у нас сейчас переходный период: мы заново строим команду, половина игроков – новички. Необходимо время для притирки, налаживания системы. Будем надеяться, что не ошиблись в приобретениях и эти ребята привнесут свежую струю в игру "Сибири".

В минувшем сезоне "Сибирь" не смогла пробиться в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.