Кирилл Фастовский: "Сибирь" играла с ЦСКА вальяжно"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский раскритиковал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3). По его словам, команда могла набрать очки в поединке, но слишком слабо его начала.

- Мы были близки к тому, чтобы взять одно очко. Не получилось, поскольку вальяжно дали возможность сопернику отличиться, пропустили слишком много, - цитирует ТАСС Фастовского. - Пропустить три гола, потом попытаться отыграться - тяжеловато с такой мастеровитой командой, как ЦСКА. Поэтому надо было зацепиться, нам нужен был быстрый гол.

Мы добавили во втором периоде, в котором выровняли игру. Могли забить, но не забили - не хватает нам немного мастерства.