Кирилл Фастовский: "Сибирь" хочет маленьким кирпичиком закрыть сифонящую дыру"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (0:3) отметил, что его команда еще не укомплектована. Он также добавил, что сибиряки всегда подбирают неожиданных людей.

– Я сразу сказал, что мы еще не укомплектованы, – сказал Фастовский. – Мы продолжаем работать в этом направлении. Видны наши очевидные тонкие места. Поменяли легионеров: защитника на нападающего.

– Российского игрока подписать тяжелее и дороже, нежели иностранца?

– Мы сейчас говорим больше не о иностранцах, а о россиянах. Понятно, что есть ведущие хоккеисты в командах, но их и отдавать никто не будет. Наши финансовые возможности весьма скромны. Мы всегда подбираем неожиданных людей, пытаемся их внедрить в нашу систему. Маленьким кирпичиком закрыть сифонящую дыру. (Вадим АМИНОВ)