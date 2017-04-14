Кирилл Фастовский: "Сходить командой в церковь? Думаете, мы этого не делали?"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский заявил, что команда ходила в церковь, чтобы избежать травм в концовке сезона. Напомним, что по итогам регулярного чемпионата новосибирский клуб занял 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не пробился в плей-офф.

– Может, стоило бороться с травмами и нетрадиционными методами? К примеру, сходить в церковь.

– Думаете, мы этого не делали? Все проходили, – цитирует сайт КХЛ Фастовского. – Перепробовали все способы, какие только возможны. Оставалось только свалить все на високосный год и сказать: "Давайте уже доиграем этот сезон и поскорее о нем забудем". В концовке уже отчаянье нас обуяло.