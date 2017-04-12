Кирилл Фастовский: "Самым тяжелым месяцем для "Сибири" стал октябрь"

В понедельник "Сибирь" назначила нового главного тренера. В статусе "исполняющего обязанности" был утвержден Павел Зубов, до этого занимавший в команде должность тренера по защитникам. Генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский рассказал о причинах назначения этого специалиста, а также подвел итоги сезона.

– В уходящем сезоне результат был неудовлетворительным. Бывший главный тренер Андрей Скабелка назвал одну из причин – не угадали с легионерами.

– Действительно, немножко не угадали, и не хватило средств, чтобы приобрести еще одного. Но помимо них, было еще несколько селекционных ошибок. С этого и начались проблемы. И мы бы смогли их пережить и сделать точечную замену, что мы потом и предприняли. Но вместе с этим началась еще и череда травм. Ситуация сразу резко ухудшилась, так как слились сразу две проблемы. Дальше все начало сыпаться. Состав у нас ограниченный, мы не можем позволить себе держать длинную скамейку. Заменить травмированных полноценно мы не могли. Самым тяжелым месяцем стал октябрь, когда игры шли через день – мы провели 13 матчей и потеряли наибольшее количество очков. Каждую игру у нас отсутствовало по 7-8 игроков основного состава.

– Тем не менее, вы боролись за выход в плей-офф до самого последнего дня.

– Да, мы все равно включились в гонку, и догнали "Куньлунь" по очкам. (Марат САФИН)

Полностью интервью Фастовского