Кирилл Фастовский: "Разница в финансировании клубов КХЛ почти в десятки раз. Это нехорошо"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский в интервью "СЭ" отметил, что у некоторых клубов КХЛ отсутствует перспектива. По мнению 51-летнего функционера, с такими командами лига должна расставаться.

- Слишком большая разница в финансировании клубов, - заявил Фастовский. - Почти в десятки раз. Для солидной и правильной лиги – это нехорошо. Но КХЛ всего 10 лет, а процесс выравнивания начался только сейчас. И за счет снижения потолка зарплат, и за счет сокращения клубов, которые несостоятельны с точки зрения пиара. Возможно, когда-то все придет к тому, что у команд будут равные возможности.

– Все это странно.

– А что странного? Пошли первые результаты. Из лиги убрали новокузнецкий "Металлург". Начались слезы – за что так с клубом. Но они каждый год продавали по десять человек. Надо уменьшать количество таких клубов.

– Не надо.

– У некоторых клубов и перспективы нет. Они сейчас существуют, а двигаться им дальше некуда. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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