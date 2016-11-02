10:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Кирилл Фастовский: "Распродажи игроков "Сибири" в течение сезона не планируется"

0
0
0

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский подтвердил, что у клуба непростая финансовая ситуация. Тем не менее он уверен, что распродажи игроков в связи с этим не будет.

– Финансовая ситуация действительно непростая, – цитирует пресс-служба "Сибири" Фастовского. – Такая проблема существует, а в профессиональном спорте любой нюанс влияет на результат. Поиски спонсоров и переговоры ведутся постоянно. Губернатор в этом участвует в полной мере. Очень надеемся на то, что удастся эти проблемы решить. Однако крайне маловероятно, что мы сможем когда-либо стать клубом, который будет в состоянии конкурировать с клубами-олигархами по суммам предлагаемых контрактов ведущим игрокам. Так было и так пока останется. Но нас это никоим образом не останавливает в стремлении стать лучшими. И уж тем более никаких распродаж в течение сезона не планируется.

Дополнительная информация

http://hcsibir.ru/ru/articles/1655

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ