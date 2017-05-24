Кирилл Фастовский: "Против исключения "Кузни" голосовали я, Величкин и Рашников"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский отметил, что голосовал против исключения новокузнецкого "Металлурга" из чемпионата КХЛ. По его словам, против этого решения выступили и руководители других клубов.

- Пока "Сибири" беспокоиться не о чем, - сказал Фастовский. - Долги пока еще есть. Задержки в зарплате есть почти у половины клубов. Приняли решении о налоге на "бедность" - штраф в 20 процентов от суммы задолженности.

- Исключают Новокузнецк, но оставляют "Динамо" с миллионными долгами.

- Ни я принимал решение. Я голосовал против исключения, еще Величкин и Рашников. Сегодня прения продолжались больше часа. Очень серьезное решение было. (Евгений БЕЛОУСОВ)