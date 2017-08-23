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07:37 | Хоккей — КХЛ

Кирилл Фастовский: "Новый стадион "Сибири"? Ждем"


Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский в интервью "СЭ" отметил, что ожидается замена в ледовом дворце лампочного табло на плазму. По мнению 51-летнего функционера, главное, найти человека, который смог бы все это правильно использовать.

– Перед матчем со "Спартаком" на арене в Новосибирске появился куб.

– Да это не куб, а четыре телевизора. Все это на одну игру. Я вообще против этого, но тут мы решили сделать торжественное открытие и придумали такой ход. Поймите, приобретение куба на арену – это не вопрос денег. Это вопрос стадиона. Чтобы его нормально смонтировать, надо полностью разбирать крышу. Вы представляете себе, что такое разбирать крышу?

– Это все равно что новую арену строить.

– Практически. Единственное, что мы еще можем изменить в ледовом дворце спорта, так это заменить наше лампочное табло на плазму. И, наверное, сделаем это, как найдем человека, который бы правильно его использовал.

– А что с новым стадионом-то?

– Но это не наш вопрос. Мы со своей стороны никак не можем повлиять на его строительство. Ждем. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Фастовского

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