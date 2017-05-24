Кирилл Фастовский: "Не пригласил бы Кинэна в "Сибирь"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский отметил, что не работает с иностранными тренерами и не пригласил бы Майка Кинэна в команду. По его словам, он не уверен, насколько канадский наставник понимает, что такое российский хоккей.

- Вы говорили, что невозможно делать коммерческую лигу и защищать интересы сборной. Как это решилось?

- Нам придется между этим курсировать. У нас нет другого выхода. На этих противоречиях мы живем. Должны все равно создавать условия для сборной. При этом профессиональный спорт должен зарабатывать.

- Кинэн позитивно отреагировал на исключение "Кузни", поскольку на рынке будет больше квалифицированных игроков. Вам будет проще работать?

- Не могу так сильно заглядывать вперед. Конечно, Кинэн - великий человек, но не уверен, насколько он понимает, что такое российский хоккей.

- Пригласили бы его в команду при возможности?

- Нет. Я с иностранными тренерами не работаю. (Евгений БЕЛОУСОВ)