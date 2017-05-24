Кирилл Фастовский: "Можно было предоставить "Кузне" год для исправления ситуации, но он бы ничего не решил"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский подчеркнул, что проголосовал против исключения новокузнецкого "Металлурга" из КХЛ. По его словам, поэтапное сокращение – это хороший стимул для работы.

– Я голосовал против исключения "Кузни", – сказал Фастовский. – Можно было предоставить им год для исправления ситуации, но он все равно бы ничего не решил. И мы это понимаем.

Будет поэтапное сокращение, так что следующий год будет еще интереснее. Пока "Сибирь" далека от группы риска, хотя бы потому, что зрительский интерес, который есть в Новосибирске, несравним с кандидатами на исключение. Вот если мы несколько лет подряд будем занимать последнее место, будет низкий зрительский интерес, не будет маркетинговых ходов от клуба, то да – мы тоже можем стать кандидатами. Это хороший стимул для работы.

Если мы будем ориентированы на коммерциализацию лиги, что правильно, так как общий вектор развития профессионального спорта в России ориентирован на сокращение бюджетного финансирования, то принятый вектор неизбежен. (Михаил ЗИСЛИС)

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