Кирилл Фастовский: "Календарь КХЛ форс-мажорный, самое обидное - уменьшение количества матчей"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский назвал проект календаря КХЛ на следующий сезон форс-мажорным. Он также отметил, что клуб не будет вносить в него глобальные предложения.

– Не слышал недовольства этим календарем, – отметил Фастовский. – Пока ни от кого не услышал конструктивных предложений. Что касается нас, одиночные вылеты – очень накладная вещь. Самое обидное – уменьшилось количество игр. Их должно быть больше.

– Эти меры связаны с олимпийским сезоном?

– Понятно, что календарь форс-мажорный. По предложениям сейчас собираем мнения всех задействованных в спортивном процессе сотрудников клуба – главный тренер, логистика, пресс-служба. У нас есть время. Глобальных предложений от "Сибири" в календаре не будет. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Официальная презентация календаря лиги состоится 12 июля.