Кирилл Фастовский: "Из-за отмены лимита Россия может сильно пострадать"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский в интервью "СЭ" отметил, что отмена лимита представляет опасность для КХЛ. По мнению 51-летнего функционера, сейчас очень слабо работают хоккейные школы России.

– Отменят лимит на легионеров?

– Нет, конечно. Это вообще очень опасный шаг. Мы можем очень сильно пострадать.



– Но почему?



– А у нас очень слабо работают хоккейные школы в России. И с такой системой мы заменим российскую молодежь на дешевых иностранцев.



– Я не верю в это. Никто не позволит "Трактору" привезти 14 словаков, а вам 17 финнов.



– Кто не позволит?



– Никто. Завтра скажут, уважаемый Кирилл Валерьевич, мы тут в "Сибири", а у вас играют одни финны. Ищите-ка русских.



– Поверьте моему опыту – не скажут. Все определяет результат. И если "Сибирь" из Новосибирской области выиграет Кубок Гагарина, то никто никогда не вспомнит, что там играло 17 финнов. Все будут вспоминать, что команда выиграла турнир. Все. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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