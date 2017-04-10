Кирилл Фастовский: "Идут переговоры по новым спонсорам, и один почти созрел"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский сообщил, что клубу почти удалось найти нового спонсора. Также он отметил, что повышения цен на билеты не предвидится, а владельцы абонементов получат скидку.

- В следующем году нам будет, мягко говоря, непросто, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского. - Будьте к этому готовы. Но задача попадания в плей-офф будет. Без этого никуда! Что касается новых спонсоров, идут переговоры, и один почти созрел... Следующий сезон у "Сибири" - юбилейный, нам исполняется 55 лет. Так что весь антураж, который мы готовим, будет касаться этой темы. О ценах на билеты на следующий сезон: мы не заслужили того, чтобы цены на билеты поднялись. Так что повышения не будет. По поводу абонементов: те, кто в прошлом году переплатили, в этот раз мы сделаем скидку на эту сумму, вернем 1000 рублей, которую они отдали.