Кирилл Фастовский: "Диагноз Мнацяна? "Сибирь" не обсуждает эту тему"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский отказался комментировать "СЭ" ситуацию с защитником команды из Новосибирска Самвелом Мнацяном, у которого врачи заподозрили рак. Во время предсезонной подготовки он почувствовал боли в спине. По информации "СЭ", медицинское обследование выявило подозрения на онкологическое заболевание.

– Диагноз Мнацяна? Мы эту тему не обсуждаем, – заявил Фастовский.

Ранее агент 28-летнего игрока Шуми Бабаев рассказал, что Мнацян отправился на обследование в Германию. Точный диагноз будет известен в начале следующей недели. (Игорь НОВИКОВ)