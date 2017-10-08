Кирилл Дьяков: "В третьем периоде игра шла до гола, забей "Лада" - набрала бы очки"

Защитник "Лады" Кирилл Дьяков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (1:4) отметил, что у его команды проблема с реализацией большинства. Хоккеист также добавил, что тольяттинцам не хватило концентрации.

– Соперник был чуть посвежее, и это отражалось по игре, в каких-то моментах хабаровчане были немного быстрее, – цитирует клубная пресс-служба Дьякова. – Игрой против "Амура" мы завершали этот тяжелый выезд, а они проводили уже третий матч дома. К тому же в очередной раз на первый план у нас выходит завершение атак. Не хватает нам мастерства, чтобы стабильно забивать и реализовывать большинство, на этот раз получилось лишь однажды.

В третьем периоде игра шла до гола, если бы у нас получилось забить, то думаю, мы смогли бы как минимум набрать очки, но, к сожалению, соперник подловил нас на контратаке и увеличил разрыв в счете, после чего отыграться было уже сложно.

– Повлияла ли на игру команды отмена гола в первом периоде?

– Мы никак не могли повлиять на это решение, поэтому забыли про этот эпизод и продолжили игру. Некогда было расстраиваться.

– Соперник забросил две шайбы в большинстве. Для игры в меньшинстве как раз и не хватило сил, о чем вы упомянули ранее?

– Именно в этих моментах физическая готовность очень важна. Хабаровчане были порасторопнее, а нам не хватало концентрации. Это мелочи, которые сложно заметить, но они напрямую влияют на игру и результат.