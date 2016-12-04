Кирилл Беляев: "Я похудел на 15 кг и стал лучше играть"

Нападающий "Югры" Кирилл Беляев с восхищением отреагировал на свой дебютный гол в КХЛ. Форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против "Витязя" (3:2).

- Море эмоций от первого гола, заждался его уже, - цитирует "Р-Спорт" Беляева. - Но главное – это победа, мы обязаны были победить после шести подряд поражений. Очень мало забивали в последних матчах, но в игре с "Витязем" все работали на команду и добились результата. Я действительно похудел на пятнадцать килограммов за последние три месяца, секрета никакого нет – просто исключил из рациона сладкое, булочки. И легче играть стало, лучше стал играть.