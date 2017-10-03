Кинэн предложил главному арбитру КХЛ дисквалифицировать игроков "Автомобилиста"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн обратился с открытым письмом к главному арбитру КХЛ Алексею Анисимову после того, как лига дисквалифицировала нападающих китайской команды Брэндона Йипа и Андреаса Турессона по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" 30 сентября. Специалист предложил также дисквалифицировать нескольких игроков соперника за нарушения, которые не заметили арбитры встречи.

Заявление Кинэна на официальном сайте "Куньлуня":

"Уважаемый господин Анисимов! За многие десятилетия, проведенные в хоккее, я привык с уважением относиться к судьям, которые были, есть и остаются важнейшими участниками игры. Как бы ни складывался тот или иной матч с эмоциональной точки зрения, какие бы разногласия ни возникали у меня с арбитрами по тому или иному эпизоду, это уважение оставалось неизменным, поскольку я всегда понимал, какую тяжелую и важную работу они выполняют.



Возглавив команду "Куньлунь", я продолжаю строить отношения с хоккейным сообществом в соответствующем ключе. Понимая, что судьи – такие же люди, как игроки и тренеры, и так же могут ошибаться во время игры, я никогда не ставил своей целью рассматривать их действия под микроскопом, выискивая малейшие недочеты и недоработки. Однако события, последовавшие за нашим матчем с "Автомобилистом" 30 сентября, вынудили меня пересмотреть свое отношение.



Через два дня после означенной игры мы были уведомлены о дисквалификации двух наших игроков, Брэндона Ипа и Андреаса Турессона, за нарушения, которые не были зафиксированы арбитрами во время матча. Насколько я понял, просмотр игровых эпизодов членами спортивно-дисциплинарного комитета был инициирован представителями "Автомобилиста" согласно процедуре, предусмотренной регламентом КХЛ.

В приложении к этому письму вы найдете видеозапись шести эпизодов, в которых судьи могли зафиксировать нарушения со стороны игроков "Автомобилиста", однако не сделали этого. Как минимум в двух случаях речь идет о подножках, аналогичных тем, за которые задним числом были дисквалифицированы наши игроки. Возможно, "Автомобилисту" также следовало провести ближайшие матчи в отсутствие некоторых своих игроков из-за дисквалификации.



Данное видео носит исключительно справочный характер. Я осознаю, что 24 часа, отведенные регламентом для подачи официального запроса, давно истекли, но, как я сказал ранее, у нас изначально не было никакого намерения подавать этот запрос. Мы считали, что у нас есть гораздо более важные дела, чем выискивать недочеты в работе судей.



Тем не менее, я вынужден сообщить о том, что отныне нам придется изменить наш подход. Поскольку подача запросов на оценку судейства является в КХЛ общепринятой практикой, нам не остается ничего иного, кроме как начать действовать в таком же ключе, чтобы постоянно не находиться в невыгодном положении в сравнении с другими участниками чемпионата".

Йип дисквалифицирован на два матча по итогам игры "Куньлунь" – "Автомобилист"