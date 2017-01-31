Кинэн опроверг информацию о назначении главным тренером "Салавата Юлаева"

Известный канадский специалист Майк Кинэн назвал слухами информацию о возможном назначении на пост главного тренера "Салавата Юлаева". Ранее сообщалось, что канадец может сменить Игоря Захаркина. Позже уфимский клуб сообщил, что вопрос смены тренера в клубе не обсуждался.

- У меня нет ответа на вопрос по поводу позиции тренера, - приводит ТАСС слова Кинэна. - Сейчас это всего лишь слухи и спекуляции. У меня нет пока каких-либо предложений, но есть обсуждения с рядом клубов.

На данный момент "Салават" занимает пятое место в Восточной конференции, но еще не обеспечил себе место в плей-офф. Команда потерпела семь поражений подряд в регулярном чемпионате.

Последним клубом Кинэна был магнитогорский "Металлург", в котором он с 2013 по 2015 год работал в качестве главного тренера, а затем, до середины 2016 года, - советником президента клуба.