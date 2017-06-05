КХЛ: заседание по делу Семенова состоится 8 июня

Дисциплинарный комитет КХЛ проведет заседание по делу Кирилла Семенова 8 июня. Игрок был обменян новокузнецким "Металлургом" в "Салават Юлаев", с чем не согласился "Авангард", права на которого принадлежат омичам.

"26 мая 2017 года в Дисциплинарный комитет КХЛ обратился ХК "Авангард" с заявлением о закреплении спортивных прав на хоккеиста Кирилла Семенова. Изначально заседание было назначено на понедельник, 5 июня 2017 года. Впоследствии оно было отложено до четверга, 8 июня 2017 года, в связи с обращением 31 мая 2017 года в Дисциплинарный комитет КХЛ хоккеиста Кирилла Семенова с заявлением о присвоении ему статуса "Неограниченно свободный агент". Заседание по данному делу также назначено на четверг, 8 июня 2017 года", - говорится в заявлении КХЛ.

Отметим, ранее президент "Авангарда" Владимир Шалаев выразил мнение, что "Кузня" нарушила все корпоративные договоренности и решила поторговать игроком, права на которого принадлежат "ястребам". В минувшем сезоне нападающий, который является воспитанником омского клуба, провел за "Металлург" 60 матчей и набрал 27 (13+14) очков.