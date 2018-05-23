КХЛ запретила Ягру завершить карьеру в "Авангарде"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский рассказал, что омский клуб собирался подписать чешского форварда Яромира Ягра на один матч следующего сезона, чтобы тот завершил карьеру в сибирском клубе. Однако КХЛ ввела новое положение, запретив подписывать игроков на один матч. (Игорь ЕРОНКО)