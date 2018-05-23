19:06 | Хоккей — КХЛ

КХЛ запретила Ягру завершить карьеру в "Авангарде"

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Президент "Авангарда" Максим Сушинский рассказал, что омский клуб собирался подписать чешского форварда Яромира Ягра на один матч следующего сезона, чтобы тот завершил карьеру в сибирском клубе. Однако КХЛ ввела новое положение, запретив подписывать игроков на один матч. (Игорь ЕРОНКО)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Levbereg

А просто подписать на месяц нельзя? Странные какие-то.

19:47

PitersS

Писать, еще, они как-то научились, а читать!?.., тут, уже, мозги кончаются..

19:19

igogohruhru

нутупые(с)

19:16

shpasic

пусть подпишут на два.

19:09

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