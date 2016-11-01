18:47 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ: "Йокерит" погасил все долги перед хоккеистами

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"Йокерит" не имеет задолженностей перед игроками команды, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу КХЛ. Клуб из Хельсинки в полном объеме погасил долги по оплате труда, возникшие в связи с задержкой, которая носила технический характер.

Во вторник директор "Йокерита" по международному сотрудничеству Роман Рябков подтвердил, что финансовая ситуация в клубе нормальная. Ранее финское издание Ilta Sanomat сообщило, что у "Йокерита" по-прежнему есть финансовые сложности по выплате зарплат игрокам, связанные с санкциями, которые были наложены на российских совладельцев клуба.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161101/1111647981.html

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