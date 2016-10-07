КХЛ вынесла "Автомобилисту" предупреждение за остановку матча с "Ладой"

КХЛ вынесла "Автомобилисту" строгое предупреждение за остановку матча регулярного чемпионата 5 октября в Екатеринбурге с "Ладой" (3:4). В конце третьего периода матча "Автомобилист" – "Лада", прошедшего в КРК "Уралец", во дворце погасло освещение. Ситуацию удалось исправить через 15 минут.

– На основе документов, представленных клубом и Екатеринбургской сетевой компанией, которая осуществляет электроснабжение КРК "Уралец", КХЛ вынесла хоккейному клубу "Автомобилист" строгое предупреждение, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы КХЛ. – В случае повторения подобного нарушения на ХК "Автомобилист" будут наложены штрафные санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ.