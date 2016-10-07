20:04 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ вынесла "Автомобилисту" предупреждение за остановку матча с "Ладой"

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КХЛ вынесла "Автомобилисту" строгое предупреждение за остановку матча регулярного чемпионата 5 октября в Екатеринбурге с "Ладой" (3:4). В конце третьего периода матча "Автомобилист" – "Лада", прошедшего в КРК "Уралец", во дворце погасло освещение. Ситуацию удалось исправить через 15 минут.

– На основе документов, представленных клубом и Екатеринбургской сетевой компанией, которая осуществляет электроснабжение КРК "Уралец", КХЛ вынесла хоккейному клубу "Автомобилист" строгое предупреждение, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы КХЛ. – В случае повторения подобного нарушения на ХК "Автомобилист" будут наложены штрафные санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3687721

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Павел1967

Замеры надо вовремя делать и не будет остановок.

20:18

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