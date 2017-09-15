КХЛ введет новые штрафы за задержку зарплат

Совет директоров КХЛ принял решение ввести штрафные санкции к клубам, задерживающим выплату хоккеистам и тренерам заработной платы и других вознаграждений, предусмотренных контрактом, информирует официальный сайт лиги. Проект изменений, который будет внесен в регламент КХЛ, должен быть готов к концу ноября.

Сообщается, что КХЛ выделит 60 миллионов рублей на финансирование детского и юношеского спорта в сезоне-2017/18. Также будет продолжено оказание ежемесячной материальной помощи более 60 ветеранам отечественного хоккея, а также финансирование детских и юношеских мероприятий, проводимых ФХР, среди которых "Школа юных вратарей Владислава Третьяка", Всероссийский турнир "Золотая шайба" и Первенство сборных команд федеральных округов.

КХЛ также применит штрафные санкции к клубам, чьи арены не пройдут проверку освещенности.