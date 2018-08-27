КХЛ введет новую систему начисления очков. Как в НХЛ

Теперь очки в КХЛ будут начисляться по классике. Фото Алексей ИВАНОВ

В новом сезоне КХЛ, стартующим 1 сентября матчем "Ак Барс" – ЦСКА, лига намерена ввести двухочковую систему подсчета очков. Ранее в КХЛ за победу в основное время команде начислялось 3 очка, за победу в овертайме или серии послематчевых бросков – 2, за поражение в овертайме или серии послематчевых бросков – 1, и "0" – за поражение в основное время.

Планируется, что теперь за победу в основное время команды будут получать не 3, а 2 очка. Предполагается, что эта мера повысит конкуренцию в регулярном чемпионате.

"Трехочковая" система была введена в российском хоккее в сезоне-1993/94, когда основным чемпионатом страны был турнир Межнациональной хоккейной лиги.

Отметим, что в НХЛ с самого первого сезона существования лиги команды играли по "двухочковой" системе. До сезона-1999/2000 очки начислялись следующим образом: 2 очка за победу, 1 – за ничью и "0" за поражение. Начиная с сезона-1999/2000, за поражение в овертайме или серии послематчевых бросков командам стали начислять 1 очко. (Алексей ШЕВЧЕНКО)