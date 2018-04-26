КХЛ: "Вопрос о запрете "Адмиралу" регистрировать новичков пока не рассматривался"

Континентальная хоккейная лига прояснила ситуацию с "Адмиралом", у которого по-прежнему есть задолженности перед игроками и партнерами. В организации также отметили, что вопрос о запрете владивостокскому клубу регистрировать новичков еще не рассматривался.

"КХЛ ведет постоянные консультации с руководством клуба и региона. На начало мая намечено расширенное заседание, на котором будут рассмотрены документы, гарантирующие погашение имеющихся долгов перед игроками "Адмирала" и сформирована дорожная карта по выходу из ситуации. На данный момент вопрос о запрете для "Адмирала" на регистрацию новичков не рассматривался", - говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

В завершившемся сезоне "Адмирал" провел 56 матчей в "регулярке" КХЛ, одержал 21 победу (16+1+4) и занял 11-е место на "Востоке". (Игорь ЕРОНКО)