КХЛ ведет переговоры с четырьмя зарубежными клубами о вступлении в лигу

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига ведет переговоры с четырьмя зарубежными клубами на предмет их вступления в организацию.

В настоящее время в КХЛ, помимо российских клубов, принимают участие команды из Белоруссии, Казахстана, Китая, Словакии, Финляндии и Латвии. Согласно стратегии развития КХЛ, по окончании нынешнего сезона лигу по спортивно-финансовому результату покинут два клуба, которых заменят две команды. Таким образом, количество клубов останется неизменным – 25.

– Не секрет, что КХЛ имеет планы расширения на Европу, поэтому такие матчи нам помогут исследовать рынок, – приводит ТАСС слова Чернышенко. – Это не значит, что именно здесь мы хотим открыть свой клуб. Швейцария не значится в списке первых стран, где возможно расширение, – есть другие страны, где мы лучше продвинулись. Мы ведем переговоры с четырьмя клубами, но пока официально никаких документов нет и официально ничего не подписано.

В сентябре после совета директоров КХЛ Чернышенко сообщил, что лига прорабатывает возможность участия в чемпионате клубов из Парижа и Марселя.