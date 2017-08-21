КХЛ увеличила серию буллитов с трех до пяти бросков

Сегодня совет директоров КХЛ утвердил изменения в спортивном регламенте, касающиеся выполнения бросков для определения победителя матча, информирует официальный сайт лиги.

Начиная с этого сезона в серии бросков, которая назначается в случае ничейного результата в основное время матча и овертайме, будут участвовать не по три, а по пять хоккеистов от каждой команды.

Стартовый матч нового сезона СКА – ЦСКА пройдет сегодня, 21 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.