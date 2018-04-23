КХЛ утвердила структуру чемпионата-2018/19 и состав дивизионов

КХЛ утвердила структуру проведения регулярного чемпионата-2018/19 годов, а также состав дивизионов и конференций на следующий сезон, информирует официальный сайт лиги.

В регулярном чемпионате каждая команда проводит по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей, 24 на своем поле и 24 на поле соперника). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 на своем поле и 7 на поле соперника). Всего каждая команда проводит по 62 матча, 31 – на своем поле и 31 – на поле соперника.

По итогам регулярного чемпионата по 8 команд из каждой конференции получают право участия в плей-офф. В каждой конференции первые два номера "посева" получают команды, занявшие первые места в своих дивизионах, в порядке убывания спортивных результатов по итогам регулярного чемпионата. В каждой конференции номера "посева" с 3-го по 8-й получают команды в порядке убывания спортивных результатов по итогам регулярного чемпионата, вне зависимости от дивизиона, в котором они играли.

Состав дивизионов и конференций сезона-2018/19

Конференция ЗАПАД

Дивизион Боброва Дивизион Тарасова "Динамо", г. Москва "Витязь", Подмосковье "Динамо", г. Рига "Динамо", г. Минск "Йокерит", г. Хельсинки "Локомотив", г Ярославль "Северсталь", г. Череповец "Слован", г. Братислава СКА, г. Санкт-Петербург "Сочи", г. Сочи "Спартак", г. Москва ЦСКА, г. Москва

Конференция ВОСТОК