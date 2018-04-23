КХЛ утвердила структуру чемпионата-2018/19 и состав дивизионов

КХЛ утвердила структуру проведения регулярного чемпионата-2018/19 годов, а также состав дивизионов и конференций на следующий сезон, информирует официальный сайт лиги.
В регулярном чемпионате каждая команда проводит по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей, 24 на своем поле и 24 на поле соперника). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 на своем поле и 7 на поле соперника). Всего каждая команда проводит по 62 матча, 31 – на своем поле и 31 – на поле соперника.
По итогам регулярного чемпионата по 8 команд из каждой конференции получают право участия в плей-офф. В каждой конференции первые два номера "посева" получают команды, занявшие первые места в своих дивизионах, в порядке убывания спортивных результатов по итогам регулярного чемпионата. В каждой конференции номера "посева" с 3-го по 8-й получают команды в порядке убывания спортивных результатов по итогам регулярного чемпионата, вне зависимости от дивизиона, в котором они играли.
Состав дивизионов и конференций сезона-2018/19
Конференция ЗАПАД
|Дивизион Боброва
|Дивизион Тарасова
|
"Динамо", г. Москва
|
"Витязь", Подмосковье
|
"Динамо", г. Рига
|
"Динамо", г. Минск
|
"Йокерит", г. Хельсинки
|
"Локомотив", г Ярославль
|
"Северсталь", г. Череповец
|
"Слован", г. Братислава
|
СКА, г. Санкт-Петербург
|
"Сочи", г. Сочи
|
"Спартак", г. Москва
|
ЦСКА, г. Москва
Конференция ВОСТОК
|Дивизион Харламова
|Дивизион Чернышева
|
"Автомобилист", г. Екатеринбург
|
"Авангард", Омская область
|
"Ак Барс", г. Казань
|
"Адмирал", г. Владивосток
|
"Металлург", г. Магнитогорск
|
"Амур", г. Хабаровск
|
"Нефтехимик", г. Нижнекамск
|
"Барыс", г. Астана
|
"Торпедо", г. Нижний Новгород
|
"Куньлунь Ред Стар", г. Пекин
|
"Трактор", г. Челябинск
|
"Салават Юлаев", г. Уфа
|
|
"Сибирь", Новосибирская область
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- Нефтехимик (Хоккей)
- Ак Барс
- Локомотив Яр
- Металлург Мг (хоккей)
- Динамо Рига
- Автомобилист Екатеринбург
- Трактор
- Барыс
- Авангард Омск
- СКА СПб
- Торпедо НН
- Динамо Мн (Хоккей)
- ЦСКА (хоккей)
- Сибирь (Хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Динамо Москва (хоккей)
- Амур
- Северсталь (Хоккей)
- Витязь (хоккей)
- Йокерит
- Слован Бр (хоккей)
- Адмирал
- Сочи (хоккей)
- Куньлунь (хоккей)
vikend357
не надо структуру!!! дайте -потолок и возможности!!!!!!!!!!!!
19:50
vikend357
потолокДАЙТЕ
19:48