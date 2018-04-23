19:28 | Хоккей — КХЛ

КХЛ утвердила структуру чемпионата-2018/19 и состав дивизионов

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КХЛ утвердила структуру проведения регулярного чемпионата-2018/19 годов, а также состав дивизионов и конференций на следующий сезон, информирует официальный сайт лиги.

В регулярном чемпионате каждая команда проводит по одной игре на своем поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей, 24 на своем поле и 24 на поле соперника). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 на своем поле и 7 на поле соперника). Всего каждая команда проводит по 62 матча, 31 – на своем поле и 31 – на поле соперника.

По итогам регулярного чемпионата по 8 команд из каждой конференции получают право участия в плей-офф. В каждой конференции первые два номера "посева" получают команды, занявшие первые места в своих дивизионах, в порядке убывания спортивных результатов по итогам регулярного чемпионата. В каждой конференции номера "посева" с 3-го по 8-й получают команды в порядке убывания спортивных результатов по итогам регулярного чемпионата, вне зависимости от дивизиона, в котором они играли.

Состав дивизионов и конференций сезона-2018/19

Конференция ЗАПАД

 Дивизион Боброва  Дивизион Тарасова

"Динамо", г. Москва

"Витязь", Подмосковье

"Динамо", г. Рига

"Динамо", г. Минск

"Йокерит", г. Хельсинки

"Локомотив", г Ярославль

"Северсталь", г. Череповец

"Слован", г. Братислава

СКА, г. Санкт-Петербург

"Сочи", г. Сочи

"Спартак", г. Москва

ЦСКА, г. Москва

Конференция ВОСТОК

Дивизион Харламова  Дивизион Чернышева

"Автомобилист", г. Екатеринбург

"Авангард", Омская область

"Ак Барс", г. Казань

"Адмирал", г. Владивосток

"Металлург", г. Магнитогорск

"Амур", г. Хабаровск

"Нефтехимик", г. Нижнекамск

"Барыс", г. Астана

"Торпедо", г. Нижний Новгород

"Куньлунь Ред Стар", г. Пекин

"Трактор", г. Челябинск

"Салават Юлаев", г. Уфа

 

"Сибирь", Новосибирская область

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/04/23/387650.html​

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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vikend357

не надо структуру!!! дайте -потолок и возможности!!!!!!!!!!!!

19:50

vikend357

потолокДАЙТЕ

19:48

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