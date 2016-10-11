КХЛ указала "Авангарду" на несоответствие формы Медведева

КХЛ указала "Авангарду" на несоответствие формы защитника команды Евгения Медведева требованиям, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ. Ранее стало известно, что на трусах Медведева в матче чемпионата КХЛ с ЦСКА 9 октября был заметен логотип НХЛ. В прошлом сезоне Медведев выступал за "Филадельфию".

"Авангарду" предписано устранить данное несоответствие. В случае повторения подобной ситуации, КХЛ применит санкции согласно регламенту. При несоблюдении требований к форме хоккеистов главный судья игры не допускает таких игроков к участию в матче. При этом на клуб налагается штраф в размере 100 тысяч рублей. Если подобное нарушение было выявлено после матча, на клуб налагается штраф в 200 тысяч рублей.