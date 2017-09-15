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14:27 | Хоккей — КХЛ

КХЛ учредила приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею


КХЛ учредила приз имени Сергея Гимаева, который будет вручаться за верность хоккею, сообщает официальный сайт организации. Данное решение было принято на совете директоров КХЛ. Приз будет получать играющий ветеран-наставник.

Жизнь Сергея Наильевича была неотделима от хоккея, он отдал ее без остатка любимой игре. Неоднократно, в том числе и болельщиками, высказывалась идея о том, что память такого человека надо увековечить. Все необходимые юридические действия уже проведены и согласованы с родственниками Сергея Гимаева, – говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что Гимаев скончался 18 марта в Туле на 63-м году жизни во время матча команды ветеранов.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/09/15/358972.html

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