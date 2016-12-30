КХЛ: у клубов есть необходимое финансирование для погашения имеющихся обязательств

Задолженность клубов КХЛ по оплате труда перед хоккеистами не превышает одного-двух месяцев, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу лиги. По данным "СЭ", клубы КХЛ должны игрокам более 500 миллионов рублей.

– Текущая задолженность, которую имеют несколько клубов, не превышает 1-2 месяцев, – говорится в заявлении пресс-службы КХЛ. – Клубы имеют необходимое финансирование для погашения имеющихся обязательств. Лига следит за ситуацией согласно документам об осуществлении выплат, которые предоставлены в КХЛ. На данный момент хоккейные клубы "Витязь" и "Торпедо" не имеют задолженностей по оплате труда.