16:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ: у клубов есть необходимое финансирование для погашения имеющихся обязательств

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"Витязь" тратит на зарплаты хоккеистам около 40 миллионов рублей в месяц.Обзор дня: 40 миллионов на ветер

Задолженность клубов КХЛ по оплате труда перед хоккеистами не превышает одного-двух месяцев, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу лиги. По данным "СЭ", клубы КХЛ должны игрокам более 500 миллионов рублей.

– Текущая задолженность, которую имеют несколько клубов, не превышает 1-2 месяцев, – говорится в заявлении пресс-службы КХЛ. – Клубы имеют необходимое финансирование для погашения имеющихся обязательств. Лига следит за ситуацией согласно документам об осуществлении выплат, которые предоставлены в КХЛ. На данный момент хоккейные клубы "Витязь" и "Торпедо" не имеют задолженностей по оплате труда.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161230/1114430753.html

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