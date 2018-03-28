КХЛ будет проверять финансовую деятельность клубов, сообщает пресс-служба лиги в Твиттере. Для этого организация создала Комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов. До конца 2018 года будут проверены несколько команд.

"Для повышения прозрачности и эффективности работы клубов, КХЛ создала Комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов КХЛ. Его цель: помощь в оптимизации деятельности клубов и повышении их финансовой устойчивости. До конца 2018 года КХЛ проверит финансовую деятельность нескольких клубов", - говорится в сообщении КХЛ.

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